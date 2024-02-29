Причины гибели продюсера Петра Гаврилова теперь выясняют следователи

29 февраля 2024, 13:3083Написать комментарий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти продюсера Петра Гаврилова. Он делал операцию на желудке в московской клинике «Ай Кью Пластик» звездного хирурга Тимура Хайдарова. Через несколько дней после процедуры ему поплохело, он впал в кому и умер. Также следователи провели обыски в медцентре Хайдарова.

Это не первый скандал, который разворачивается вокруг именитого врача и его медцентра. MSK1.RU собрал всё, что известно о владельцах «Ай Кью Пластик», клиентах этой клиники и самом Тимуре Хайдарове.

«Меня просто футболили»: как Хайдаров стал хирургом

36-летний Тимур Хайдаров известен тем, что оперировал певицу Славу, Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова, Инстасамку и других российских селебрити. В интервью Forbes звездный хирург рассказывал, что еще с детства хотел стать медиком. Его мама была хирургом и брала его с собой на работу.

Он окончил самаркандский университет в Узбекистане в 2011 году. Затем отучился в Национальной медицинской академии имени П. Л. Шупика в Киеве, медицинском университете в Курске и прошел курсы переподготовки в московском РУДН.

— Одновременно искал работу, но меня опять просто футболили, говорили, что я не потяну. Им было плевать, что я оперировал, что у меня уже было российское гражданство, все дипломы заверены — они просто не брали, и всё. Я уже хотел пойти работать в аптеку, но мне повезло — встретил ребят из родного города, и они позвали меня работать кальянщиком, — рассказывал Хайдаров Forbes.

Выпустившись из РУДН, медик переехал в Воронеж, где работал пластическим хирургом и решил вести блог. В соцсетях его заметили представители столичной клиники Отари Гогиберидзе, который в том числе делал пластическую операцию на груди жены телеведущего Дмитрия Диброва. По рассказам Хайдарова, там он проработал восемь месяцев и ушел в клинику GMTClinic.

Бизнес на жене: кому принадлежит скандальная клиника Хайдарова

До открытия скандальной клиники «Ай Кью Пластик» у Хайдарова уже был бизнес. Сначала он был соучредителем студии дизайна Choice Studio. Затем вместе с женой Светланой Сильваши он владел салоном красоты SILVASHI STUDIO.

В 2020-м Хайдаров вместе с заместителем генерального секретаря по олимпийскому боксу Федерации бокса России открыл ООО «Русская Медицина». Правда, после того как Росздравнадзор нашел нарушения в клиниках, где работал звездный хирург, он решил закрыть юрлицо. Сам же он говорил, что обвинения в его адрес никак не связаны с закрытием бизнеса.

— Это было юрлицо, которое мы открывали еще, по-моему, в 2022 или 2021 году. И планировали как медицинский центр для реабилитации, так и запускать направления, БАДы и так далее. Мы открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту. Там никакой деятельности не начиналось, — рассказывал медик «Газете.Ru».

При этом скандальная клиника «Ай Кью Пластик», лицом которой является Хайдаров, никогда ему не принадлежала. Медцентр сейчас принадлежит жене хирурга Светлане Сильваши и Ирине Уховой, которая числится гендиректором нескольких продакшенов.

«Одна сиська ниже, другая выше»: кто недоволен операциями у Хайдарова

Но не все пациентки, обратившиеся к Хайдарову и заплатившие такие суммы, остались довольны результатом. В их числе оказались певицы Слава и Любовь Успенская.

Успенская поделилась, что звездный хирург сам предложил ей сделать операцию на груди. Но после вставки имплантов обе груди оказались разного размера, а одна из них вовсе стала «каменной». Об этом артистка рассказала MSK1.RU.

— Я недовольна всем. Он мне делал живот, который стыдно [показывать]. Не дай бог, чтобы кто-то увидел. Он мне делал руки, высасывал жир. Сделал тяжеленные разрезы, шрамы, руки обвисли. Я не могу надеть вещи с короткими рукавами в жаркую погоду, — пожаловалась она в разговоре с нашим корреспондентом.

Певица Слава в своих соцсетях выложила видео после операции. Она показала грудь с Т-образными шрамами.

— Грудь у него делать не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело, не делай, пожалуйста, грудь никому. Я не знаю, ты это делаешь или твои ассистенты, но это просто уродская ***. Я год жила в стрессе. Я в зеркало не могла на себя смотреть: одна сиська ниже, другая выше, — рассказала артистка.

После этих обвинений под постами хирурга начали появляться комментарии с просьбой не уродовать звезд. Тогда Хайдаров решил ответить своим критикам.

— Каких звезд? Слава и Люба [Успенская]? Которые вымогали сначала крупную сумму денег? Сначала разберитесь во всём, потом делайте выводы, — написал Хайдаров.

После этого медик заявил, что операция у Славы была сделана профессионально, а певица не выполняла рекомендаций клиники, чтобы быстрее восстановиться.

Напомним, что о смерти продюсера Петра Гаврилова стало известно накануне, 27 февраля. Ему делали операцию на желудке. Через несколько дней продюсер начал жаловаться на боли в области груди и живота, тяжесть при дыхании. Родные и близкие Гаврилова уверены, что Гаврилову занесли инфекцию во время операции в клинике.

MSK1.RU решил узнать, что грозит врачу, который проводил операцию, и что будет дальше с самой клиникой. По словам медицинского юриста Юлии Липинской, если следователи докажут причинно-следственную связь между действиями врача и наступившей смертью, Елагину может грозить до шести лет лишения свободы.

— Всё зависит от обстоятельств, которые имеются у врача: был ли он ранее судим, есть ли смягчающие обстоятельства. По данной статье врачу могут назначить штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет, но обычно дают четыре года, — рассказала MSK1.RU юрист.

При этом саму клинику могут закрыть только в том случае, если проверка Росздравнадзора установит существенные нарушения. Например, если врачи работали без лицензии либо в учреждении отсутствовали нужные условия для проведения подобного рода операций.

— Я думаю, что первоначально они проверят лицензии на проведение операции, от которой погиб пациент. Если они будут в норме, клинику не закроют. Что касается наказания для врача, будет изъята вся медицинская документация и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, — объяснила Липинская. — Но с учетом современных сроков проведения экспертизы в рамках уголовных дел она пройдет только в 2031 году.

Кто именно будет нести ответственность — Хайдаров или Елагин, зависит от того, на каких условиях работал врач, проводивший операцию. Если он просто арендовал кабинет в клинике, то понесет наказание сам. Но чаще всего ответственность несет именно медицинское учреждение.

— Если родственники погибшего обратятся в клинику за компенсацией морального вреда, то нести ответственность будет Хайдаров, если, конечно, клиника принадлежит ему. Персональную ответственность в рамках уголовного дела будет нести врач, — заключила юрист.

По данным телеграм-канала Shot, операцию Гаврилову проводил не Хайдаров, а опытный бариатрический хирург клиники. За его плечами более 3500 подобных операций. MSK1.RU решил узнать у медицинского юриста, что грозит врачу, который проводил операцию, и что будет дальше с самой клиникой.

Взято Источник

29.02.2024