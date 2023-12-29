В администрации Барнаула прошло заседание Градостроительного совета под председательством первого заместителя главы администрации города Андрея Федорова. На завершающем 2023-й год заседании рассмотрены проекты административного здания в исторической части Барнаула, многоквартирного жилого дома и ритейл-парк с набережной в Центральном районе, комплекса складских помещений в промзоне Индустриального района. Три презентованных проекта эксперты поддержали, один – отправили на доработку.

Административное здание на Гоголя, 77

Проект административного здания в зоне исторической застройки на Градостроительном совете представляла «Мастерская Золотова», сообщает «Вечерний Барнаул».

Участок под застройку находится в Центральном районе Барнаула, недалеко от проспекта Красноармейского за рестораном «Русский чай».

Площадка вытянутая и идёт длинной стороной параллельно проспекту Красноармейскому, выходя главным торцевым фасадом на красную линию улицы Гоголя. Участок находится в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения (деревянного жилого дома) и функциональной зоне специализированной общественной застройки исторического центра города (ОД4).

Окружающая застройка – ресторан «Русский чай», здание банка и жилые дома. От объекта культурного наследия зону застройки отделяет противопожарная кирпичная стена. Въезд на участок будет с улицы Гоголя, в центре участка запланирована разворотная противопожарная площадка размером 15 на 15 метров. Нормативные противопожарные разрывы от соседних зданий находятся со всех сторон.

У административного здания запланировано нормативное количество парковочных меств количестве 13 штук во дворе и четырёх – в зоне уширения уличной-дорожной сети перед зданием, одно из них предназначено для маломобильных граждан.

Площадь трёхэтажного здания с плоской кровлей 782 кв.м. Первый этаж здания занимает парковка. Второй этаж – основные помещения, третий этаж – мансардный с техническимии вспомогательными помещениями.

Архитектурное решение фасада, его цветовая гамма и материалы определены зоной исторической застройки.Здание построено из полнотелого красного кирпича и кирпича под штукатурку и покраску. Цветовое решение – тёмно-красный кармин кирпичной части здания и серо-бежевая штукатурка фасада. Здание огорожено прозрачным кованным забором с декоративными колоннами из красного кирпича. На фасаде также спроектированы кованные французские балконы. Также у здания запланирована деликатная ночная подсветка фасада.

Архитектор Владимир Золотов предложил несколько вариантов цветового и архитектурного решения фасадов: с более светлым основным тоном здания и скатной кровлей, отметив, что заказчик склоняется к первому варианту из представленных.

Член Градостроительного совета Евгений Носенко, обсуждая проект, попросил архитектора более внимательно отнестись к выбору цвета светлой части здания, чтобы со стороны площади Спартака, откуда объект будет хорошо просматриваться, он не выглядел грязно-серым.

Руководитель архитектурной мастерской «Призма» Наталья Кан уточнила, сколько составляет расстояние от строящегося здания до объекта культурного наследия, отметив, что по документам оно не соответствует требуемым значениям.

Депутат Барнаульской Думы Сергей Струченко спросил, не рассматривал ли заказчик возможность выкупа соседних участок, чтобы посадить здание на участке вдоль улицы Гоголя, а не его узкой торцевой стороной. Владимир Золотов ответил, что такую идею не рассматривали.

В итоге проект был признан удачным с точки зрения градостроительной ситуации и жёстких санитарных и противопожарных условий.

– Объёмно-пространственное решение здания с отсылкой к исторической зоне, которое создаётся, в том числе, с помощью ступенчатого аттика на верхней части главного фасада, очень удачное. Но мне больше понравился вариант со скатной крышей, он более органичный и эстетичный, — отметил архитектор Сергей Боженко.

Сергей Шадрин также согласился, что проект удачный и его можно согласовать. В итоге проект был одобрен.

Склад и складские помещения на Трактовой, 96

Складские помещения для хранения железобетонных изделий на площадке в границах улиц Трактовая, Попова и Дальняя, рядом с ТЭЦ-3, проект реконструкции которых также представила «Мастерская Золотова»,- это вторая очередь проекта, одобренного Градостроительным советом в октябре 2022 года.

Там возводят два огромных двухэтажных склада, соединённых переходом. Длина помещений составляет около 200 метров. На участке уже размещен административный бытовой корпус и один из складов. Заезд на территорию склада организован с улицы Трактовой. Территорию около склада уже благоустроили: высадили деревья и организовали парковки.

Первая очередь проекта была признана удачной для архитектурного ансамбля промышленной части Барнаула.

Цветовое и архитектурное решение второго корпуса складских помещений повторяет стиль административно-бытового здания.

Вокруг складов обсутроены нормативные противопожарные объезды, парковки и проезды для клиентов.

По итогам недолгого обсуждения проекта он был одобрен.

Административно-торговая деревня на Правобережном тракте

Проект застройки Правобережного тракта, 29-а на Градостроительном совете представляли уже в третий раз. 9 ноября проект был оправлен на доработку с замечанием полностью переработать концепцию самого объекта, а также рекреационной и функциональных зон.

Полностью переработанный проект представлял архитектор Станислав Быков из компании ООО «АдалинПроект».

Напомним, заказчик ООО «СитиМолл» планирует возвести на участке Правобережного тракта в 5,47 гектара административно-торговые объекты. Участок находится в границах зоны подтопления и водоохранной зоны реки Оби. Концепция проекта застройки представляет собой торговый кластер формата стрит-ритейл – уличая торговля. К возведению изначально планировали многочисленные одноэтажные строения с отдельными входами, сгруппированные вокруг центральной площади с двухэтажным каркасным корпусом здания административного управления. Все строения каркасные, со стоечно-ригельной системой фасадного остекления и навесными фасадами. На каждом здании планируют размещать рекламные конструкции.

На участке первоначально было 295 машино-мест, в том числе места для маломобильных граждан и служебного транспорта. Также здесь спроектированы прогулочные зоны и веранды для отдыха и общественного питания.

Инженерные сети на участке спроектированы в условиях существующих ограничений – центральной системы водоснабжения здесь нет. Воду будут получать из артезианских скважин, канализационную и ливневую систему сформируют в виде хозяйственно-бытовых накопителей или герметичного септика. Чтобы избежать подтопления территории, благоустройство выполнено с поднятием грунта на один метр; сделают и укрепление береговой линии с помощью объёмной георешётки и отсыпки щебнем. Пешеходные зоны будут облицованы плиточным покрытием, проезжая часть – из бетона, также будут созданы ландшафтные габионы. Высаженные крупномеры декорируют приствольными решётками. Общая идея пешеходно-дорожного покрытия внутри торговой деревни — безбарьерная среда.

Главными возражениями при первом обсуждении проекта было то, что разработчики не взяли в расчёт новый Генплан и идеи по развитию Правобережного тракта.

Проект был переработан. Запланирована перспективная дорога с шириной полотна в 40 метров и создана 20-ти метровая зона общего пользования. Для этого было убрано здание по южной части участка, что также позволило увеличить число парковок до 334 машиномест.

Новая концепция проекта строится на периметральной застройке одноэтажными зданиями с двухэтажными акцентными строениями, которая формируется вокруг центральной площади. Здания с изолированными входами соединят торговой проходной галереей. Торговые здания и пешеходная зона будут акцентированы ночной подсветкой.

С западной части участка спроектирована набережная с зонами прогулочного пассивного отдыха. На набережной будут теневые навесы, в зоне отдыха -скамейки и амфитеатр для проведения уличных мероприятий. Центральную площадку для отдыха в зимнее время можно будет использовать для массовых мероприятий и катания на коньках.

Здесь также будет расположена зона технического проезда, загрузки товара и стоянки служебного транспорта. Эта зона будет закрыта для свободного доступа и огорожена. Отдельно спроектирована техническая территория для размещения снегоуборочной техники и водозаборных артезианских скважин.

По въездному маршруту с акцентной аркой расположат объекты общественного питания и зоны отдыха. Между блоками зданий будут сквозные проходы и видовые точки.

Переработан также был план размещения инженерных сетей. Из зоны набережной сточные колодцы перенесли в сторону магазина «ЛеруаМерлен». Очистка сточных вод будет на 98%, что позволит сбрасывать стоки в водоём на участке с течением. Вывоз более твёрдых фракций планируют ассенизаторскими машинами.

При обсуждении проекта Сергей Боженко раскритиковал место размещения инженерных сетей. Председатель Градостроительного совета Андрей Фёдоров предложил внести в протокол замечание – убрать очистные сооружения из створа будущей магистрали городского движения.

Депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко предложил вопрос концепции благоустройства набережной вынести на общественное обсуждение и прислушаться к мнению горожан.

В итоге участники Градостроительного совета поблагодарили разработчиков за комплексную переработку проекта, благодаря которой запланирована и широкая дорожная магистраль и набережная, и одобрили проект.

Разноуровневый высотный дом на Гоголя, 242

Проект жилого дома переменной этажности среди частного сектора и заводов на Градостроительном совете повторно представлял институт «Барнаулгражданпроект». Заказчиком выступает компания «Главалтайстрой». В июле проект отправили на доработку.

Напомним, в доме предусмотрели две блок-секции в 12 и 15 этажей. Снаружи он будет облицован керамогранитом, на фасаде предполагается вечерняя подсветка, на лоджиях – места для кондиционеров. В домах запроектированы 160 квартир разных габаритов от 40 до 95 кв. метров с количеством комнат от 1 до 4 в классических и европейских планировках. В них смогут проживать примерно 318 человек. С одной стороны от дома разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, хозяйственных целей. С другой – открытую парковку на 79 машино-мест.

Для данного квартала в границах ул.Интернациональной, пер.Крайнего, ул.Гоголя и ул.Загородной утверждён проект планировки, который предполагает новую высотную застройку взамен ветхого частного сектора. В непосредственном окружении этого периметра расположены несколько действующих заводов, реки Барнаулка и Пивоварка, лесной массив с лыжными базами. Также запланировано строительство школы со спортивным ядром.

В июле среди вопросов к проекту была нехватка презентационных материалов. Члены Градосовета хотели бы увидеть в презентации проект планировки квартала. Также проект раскритиковали за несоответствие расчётам площади озеленения дворовой территории.Также архитектору, представлявшему проект, был задан вопрос, где будут размещаться 132 автомобиля, которые не войдут на парковку рядом с домом. Вопросы вызвала и разноэтажность строения. На следующую презентацию от авторов потребовали предоставить полный пакет документации и обоснования технико-экономических показателей.

В новой презентации проект представлял архитектор Константин Большаков. В нее были добавлены генеральный план, план планировки землепользования и застройки, а также проект планировки территории в границах квартала, схема организации движения, технико-экономические показатели и площадь озеленения участка.

Однако вся эта документация не убедила участников Градостроительного совета. Сергей Боженко уточнил, как будет решён вопрос с несоответствием допустимых значений расстояния от жилого дома до ближайшей школы, которое вдвое выше необходимого. Председатель совета Андрей Фёдоров напомнил автору проекта, что в таких случаях можно предоставить документ о транспортной доступности объектов образования.

Главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров и директор саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин отметили, что хотели бы видеть в презентации развёртки по улицам с учётом перспективного развития территории, чтобы понять, как дом будет выглядеть среди будущей застройки.

Не убедило участников совета и уверение, что недостающие парковки будут компенсированы существующими в границах квартала паркингами и машино-местами в улично-дорожной сети. Руководитель архитектурной мастерской «Призма» обратила внимание, что площадки благоустройства в два раза меньше нормативных. «У вас объект не для людей, а для машин. Обидно за жителей, у которых нет автомобилей!» – высказалась Наталья Кан.

В результате обсуждения, сомнения, которые были высказаны при первом рассмотрении проекта, остались.

Сергей Шадрин отметил, что материалов и визуализации в презентации недостаточно, чтобы вынести обоснованное решение. Проект был вновь отправлен на доработку. Однако после завершения заседания, некоторые участники совета в личном порядке ещё раз пояснили архитектору, какие конкретно материалы необходимы, чтобы презентация смотрелась убедительнее.

Взято отсюда