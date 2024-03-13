В расписании электричек появились дополнительные рейсы, но некоторые поезда было решено отменить

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На время новогодних каникул в Алтайском крае поменялось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в регионе: какие-то из них отменяют, другие добавляют, сообщает “Алтай-Пригород”.

1 января 2022 года отменяются поезда:

№ 6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3 часа 25 минут, прибытие в 7 часов 5 минут);

№ 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);

№ 6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6 часов 57 минут, прибытие в 8 часов 43 минуты);

№ 6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6 часов 24 минуты, прибытие в 8 часов 21 минуту);

№ 6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10 часов 5 минут, прибытие в 12 часов);

№6222 Барнаул – Тягун (отправление в 7 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 39 минут);

№ 6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12 часов 31 минуту, прибытие в 15 часов 50 минут);

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).

2 января 2022 года отменяется электропоезд № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).

3 января 2022 года отменяется электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие в 6 часов 55 минут).

4 и 6 января 2022 года назначаются поезда:

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года отменяются электропоезда:

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);

№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).

3 января 2022 года назначается электропоезд №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут).

График движения остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним. С 10 января 2022 года расписание будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.

новости горняк



Источник