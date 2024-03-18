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График праздничных выходных: как отдыхаем на майские праздники в 2024 году

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График праздничных выходных: как отдыхаем на майские праздники в 2024 году

Шашлык. База отдыха Фото: pixabay.com

Россиян ждет две “порции” длинных майских выходных. Отдохнем на Первомай, поработаем три дня, потом суббота-воскресенье, потом снова три рабочих дня, и праздничные выходные ко Дню Победы

До майских праздников еще полтора месяца, но россиян уже очень интересует вопрос, как будем отдыхать на майские праздники 2024. Рассказываем, что там с выходными на 1 Мая и 9 Мая.

Как будем отдыхать на майские праздники 2024

Любимые россиянами майские праздничные выходные будут поделены на две части и традиционно начнутся еще в апреле.

  • С 28 апреля по 1 мая (воскресенье, понедельник, вторник, среда).
  • С 9 по 12 мая (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Таким образом, россияне отдохнут четыре дня, потом будет трехдневная рабочая неделя. Потом будут выходные – суббота, воскресенье, затем три рабочих дня и снова – четыре дня отдыха.

Предпраздничная суббота, 27 апреля, будет рабочей.

Другие праздничные выходные в 2024 году

  • На День России – 12 июня (среда).
  • На День народного единства – с 3 по 4 ноября (воскресенье, понедельник). При этом суббота, 2 ноября, станет рабочей.
  • Перед Новым годом – 29–31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Взято отсюда

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