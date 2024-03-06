График работы алтайских МФЦ изменится из-за 8 Марта

В районах края филиалы не будут работать три дня

Центр “Мои документы” / Фото: МФЦ по Алтайскому краю

В Алтайском крае изменится график работы многофункциональных центров (МФЦ) из-за празднования Международного женского дня.

Как сообщили в правительстве региона, график работы филиалов в ближайшие дни будет следующим:

7 марта – рабочий день сокращен на час;

8 марта – выходной;

9 марта – рабочий день, но только в городах;

10 марта – рабочий день только для филиала в барнаульском ТРЦ “Весна”.

Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, будут ли в регионе открывать новые семейные МФЦ.

новости Локтевский



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