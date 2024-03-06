реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

График работы алтайских МФЦ изменится из-за 8 Марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В районах края филиалы не будут работать три дня

График работы алтайских МФЦ изменится из-за 8 Марта

Центр “Мои документы” / Фото: МФЦ по Алтайскому краю

В Алтайском крае изменится график работы многофункциональных центров (МФЦ) из-за празднования Международного женского дня.

Как сообщили в правительстве региона, график работы филиалов в ближайшие дни будет следующим:

  • 7 марта – рабочий день сокращен на час;
  • 8 марта – выходной;
  • 9 марта – рабочий день, но только в городах;
  • 10 марта – рабочий день только для филиала в барнаульском ТРЦ “Весна”.

Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала, будут ли в регионе открывать новые семейные МФЦ.

  

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм

Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана МВД…

Узнать больше

Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

Известный российский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев…

Узнать больше

Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

АТОР: средняя стоимость отдыха в Египте в марте составит 188…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp