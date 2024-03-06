реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

График работы почты в Алтайском крае изменится в связи с 8 Марта

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

График работы почты в Алтайском крае изменится в связи с 8 Марта

"Почта России" Фото: пресс-служба "Почты России"

В организации обратили внимание, что 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания

Почтовые отделения в Алтайском крае в связи с грядущими весенними выходными изменят график работы, сообщили в пресс-службе “Почты России”

8 марта станет выходным для всех отделений. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Отмечается, что 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Ранее в краевой Госавтоинспекции опубликовали график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период празднования 8 Марта.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

День 742-й. Самое важное к утру 7 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше

Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp