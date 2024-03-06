"Почта России" Фото: пресс-служба "Почты России"

В организации обратили внимание, что 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания

Почтовые отделения в Алтайском крае в связи с грядущими весенними выходными изменят график работы, сообщили в пресс-службе “Почты России”

8 марта станет выходным для всех отделений. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Отмечается, что 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Ранее в краевой Госавтоинспекции опубликовали график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период празднования 8 Марта.

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