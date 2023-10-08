Трасса Барнаул – граница с Казахстаном Фото: altay.rosavtodor.ru

Граждане Украины не смогут попасть в Россию из Казахстана через Алтайский край. Пересечь границу можно будет только через Псковскую область и аэропорт Шереметьево в Москве

Российское правительство утвердило новый порядок въезда в Россию для граждан Украины, которые приезжают с территории третьих стран, пишет РИА Новости.

С 16 октября граждане Украины не смогут законно пересечь границу России, например, через пункт пропуска “Веселоярск” в Алтайском крае. Въезд будет разрешен только через автомобильный пункт пропуска “Лудонка” в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве.

“Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях”, — указано в документе, на который ссылается издание.

Нововведение не распространяется на детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

Порядок въезда в Россию, действующий для граждан Украины, находящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остается прежним. Они могут въезжать в страну через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

Ранее президент Казахстана заверил канцлера Германии, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России.

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