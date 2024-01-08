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Граждане РФ смогут дополнительно получать до 36 тысяч от государства на пенсию

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В этом году в России заработает новый финансовый инструмент – программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС). Она позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год.

Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2024-м ПДС привлечет 250 млрд взносов. При этом в пенсионных фондах ожидают присоединения 1,5 млн участников в первый год запуска продукта. Однако технически программа будет готова только во втором полугодии. 

Какие недочеты есть в ПДС, стоит ли доверять инструменту и какая стратегия позволит накопить на пенсию – в материале «Известий».

Фото: РИА Новости

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Автор: glavred

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