Гребцы из Алтайского края стали призерами чемпионата России
Чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ Фото: ФГБКР
Чемпионат и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) проходили в Краснодаре с 24 по 28 сентября
Сборная гребцов Алтайского края завоевала четыре медали на чемпионате России, сообщает “Алтайский спорт”.
Две медали выиграл дуэт Виталины Пискун и Юлии Бабашинской. На дистанции 200 метров они стали третьими, а на 500 метрах взяли золото.
Никита Максимов в одиночной эстафете и Мария Давыкоза в составе четверки принесли серебро.
Ранее спортсмены из Барнаула стали первыми в первенстве России по рафтингу.