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Гребцы из Алтайского края стали призерами чемпионата России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ Фото: ФГБКР

Чемпионат и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) проходили в Краснодаре с 24 по 28 сентября

Сборная гребцов Алтайского края завоевала четыре медали на чемпионате России, сообщает “Алтайский спорт”.

Две медали выиграл дуэт Виталины Пискун и Юлии Бабашинской. На дистанции 200 метров они стали третьими, а на 500 метрах взяли золото.

Никита Максимов в одиночной эстафете и Мария Давыкоза в составе четверки принесли серебро.

Ранее спортсмены из Барнаула стали первыми в первенстве России по рафтингу.

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