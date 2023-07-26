Греби, Слава, греби. Как журналист amic.ru покатался на сапах и встретил рассвет

Вячеслав Кондаков в компании нескольких человек проплыл на досках по Оби, чтобы в пять утра встретить первые лучи солнца





























































Увлекательный сплав на сапах по Оби / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Встать в два часа ночи, чтобы сплавиться по Оби и встретить рассвет. Казалось бы, что может быть безумнее для человека, который не привык вставать рано? Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков и фотограф Екатерина Смолихина совершили подвиг и отправились ранним утром (когда вы наверняка спали) за город, чтобы в компании еще нескольких романтиков покататься на SUP-досках, а также встретить рассвет на Оби. Получилось классно.

Это за окном рассвет

SUP (Stand Up Paddle, читается как стенд ап пэдл) в переводе на русский означает “стоя с веслом”. Катание на сапах – новый вид активного отдыха, который позволяет насладиться красотой природы и ощутить непередаваемые эмоции. В последние годы “прогулки” по воде стали очень популярными среди барнаульцев: любой может найти в социальных сетях знакомого, который бы хоть раз выкладывал фото с катания по реке.

За новыми эмоциями я отправился на курорт “Первый” в Затоне, где предлагают два варианта катания: ранним утром, чтобы встретить рассвет, и вечером – для любителей красивых закатов. Стоимость услуги варьируются в районе 1,5-2 тысяч рублей. По словам тех, кто уже плавал на сапах, эмоции от рассвета в разы более яркие и неповторимые. Вот и я решил выбрать этот вариант, хотя прекрасно осознавал, что встать ночью мне будет очень-очень сложно.

Накануне сплава моя знакомая, которая уже вставала на доску, предупредила: “Приготовься к тому, что физически будет непросто. Но оно того стоит”. Перспектива махать веслом направо и налево меня пугала не так сильно, как ранний подъем. Однако уже в четыре утра я был на курорте “Первый”. Даже комары, которых на Алтае в этом году непривычно много, не могли помешать долгожданному заплыву.

Сплавлялся по Оби, кстати, я не один. Компанию мне составили мои коллеги: менеджеры по продажам Виктория и Евгения со своим мужем. Также сплавляться решились жительница Барнаула Диана и Светлана с Сахалина. Она приехала в отпуск на Алтай и специально спланировала свой отдых так, чтобы встретить рассвет на реке. Мы быстро нашли общий язык, а сплавляться с ними было очень комфортно.

Директор курорта “Первый”, а также тренер и инструктор Григорий Файзиев объяснил нам, что кататься на сапе лучше всего стоя. Однако новичкам, чтобы не свалиться в воду, можно плавать сидя или стоя на коленях. Я выбрал первый вариант. Тем, кто не умеет плавать, кстати, предлагают спасательный жилет. В нашей группе таких не оказалось, поэтому мы поплыли навстречу рассвету без них.

“Эмоции, которые хочется разделить с другими”





















































































































Увлекательный сплав на сапах по Оби / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Управлять сапом я научился сразу: не сложнее, чем кататься на велосипеде. Прогревшаяся к концу июля Обь буквально обжигала ноги, так и маня меня броситься в воду и искупаться. Однако Григорий сразу призвал всех не расслабляться: необходимо было успеть преодолеть больше километра, чтобы добраться до места, где лучше всего наблюдать за утренним солнцем. В пути мы повстречали рыбаков, пожелали им удачного клева, а также наслаждались красотами Нового моста через Обь и просыпающимся городом. Только этих невероятных видов краевой столицы мне бы хватило, чтобы оправдать ранний подъем, а также почувствовать себя свободным и счастливым.

Грести веслом физически оказалось действительно сложно. Несколько раз я даже пытался встать на доску, но передумывал: боялся свалиться в реку. По словам нашего инструктора Григория, для катания лучше всего выбирать безветренную погоду, оптимальный вариант – на рассвете. Гребцам, не обладающим хорошей физической подготовкой, не рекомендуется плыть по ветру – обратный путь будет сложным. Нам же с погодой повезло.

Сезон сплавов в этом году начался только в начале июля: не позволяла вышедшая из берегов во время паводка река. Сейчас желающих “встать” на доску очень много. В основном люди приезжают ради заката, когда заодно можно покупаться и сбросить накопившуюся за день усталость. Настоящие же эстеты, убежден Григорий, выбирают рассвет, чтобы пока весь город спит, насладиться мощной энергией восходящего солнца.

“К нам приходят компании друзей, коллеги с работы. Сплавы – это эмоции, которые хочется разделить с другими. На днях проводил заплыв на 18 человек. Конечно, многое зависит от погоды, необходимо, чтобы на небе не было туч. Тогда вы по-настоящему насладитесь рассветом, можно побыть наедине с самим собой и заняться медитацией. Некоторые просто приезжают днем к нам поплавать. У нас недавно даже молодожены отмечали свадьбу и сплавлялись по реке с гостями. Основные наши посетители – девушки. Их около 80%. Они встают на сап ради красивых фотографий. Мужчины же выступают в основном в роли фотографов”, – пояснил Григорий.

“В сто раз лучше, чем я думала”

Спустя час яркое солнце начало выползать из-за горизонта. Большое и красное. Мы к этому времени уже добрались до места, где лучше всего было видно, как первые лучи проникли сквозь легкие тучи и отражались на поверхности воды. Перед глазами сразу возникло невероятное зрелище, а вода стала спокойнее. За рассветом мы наблюдали молча. Я же просто лег на доску и около 15 минут смотрел на красивое утреннее небо.

Уже возвращаясь обратно, я поинтересовался у Дианы, понравился ли ей заплыв.

“Я давно мечтала сплавиться на сапах. Причем именно на рассвете. В итоге эмоции в сто раз лучше, чем я думала. Плюс, удалось сделать очень много красивых фотографий”, – рассказала мне Диана.

А вот Виктория во время заплыва решила разделить свои эмоции с друзьями и вышла в эфир в социальных сетях. Вика, к слову, уже через полчаса заплыва спокойно, в отличие от меня, вставала на доску и казалась мне самой счастливой девушкой в мире.

“Это стоило того, чтобы проснуться в 2 часа ночи. Изначально было страшно, я ни разу не каталась на сапе. Пришлось учиться плыть в темноте, но потом, когда мы отошли от берега, страх исчез. Меня поразили невероятно красивые виды города. Атмосфера спокойствия и свободы. Я сделала много красивых фото и видео. Очень довольна”, – призналась мне после заплыва Вика.

Кстати, уже через два дня девушка вновь вернулась сюда, чтобы посмотреть закат.

Наш заплыв продлился около трех часов. По завершении тура я чувствовал приятную усталость, хотя с трудом встал с доски. Эмоции от хорошей компании и красивых видов перевесили ранний подъем. А еще Григорий угостил нас бодрящим кофе и вкусными сладостями. Кстати, если вы не можете приехать ранним утром или вечером, то на курорте “Первый” есть возможность взять в аренду сап в любое удобное время. Все туры проходят по расписанию, которое можно узнать в соцсетях курорта.

В целом катание на сапах на рассвете – прекрасный способ начать свой день с позитивом и зарядиться энергией на весь день. Ведь когда человек находится на доске, то полностью сосредоточивается на процессе катания и забывает обо всем остальном. Это словно медитация, которая приносит удовольствие, а также позволяет снизить стресс и расслабиться. Даже один заплыв позволит вам получить много эмоций и по-настоящему погрузиться в атмосферу лета. Мое уже прошло не зря.

“Курорт Первый” Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1е Тел.: +7 (3852) 23-5555, +7 (964) 087-5555 nazaton.ru Телеграм ВКонтакт

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