Продюсер, маркетолог и PR-агент рассказали MSK1.RU о гонорарах артистов, аренде залов и других нюансах

7 марта 2024, 15:0060Написать комментарий

Когда речь заходит о знаменитых артистах, люди зачастую обсуждают не только их творчество, но и заработки. Например, билеты на концерты Найка Борзова и Шуры в Москве стоят от 3 тысяч рублей, послушать «Любэ» в Курске или Еву Польну в Краснодаре обойдется минимум в 5 тысяч рублей, а чтобы попасть на выступление группы «Пикник» в Ярославле, придется выложить не менее 6,5 тысячи рублей. Если собрать полный зал зрителей, то неплохая сумма получится.

Из чего складывается цена билета на концерты российских звезд, сколько процентов от всей суммы получает сам артист, сколько денег уходит на аренду зала, рекламу и прочее? Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказали эксперты из сферы шоу-бизнеса.

«Наружная реклама в Москве стоит около 10 миллионов»

— Цена формируется из нескольких вещей. И мы сейчас говорим не про гонорар артиста, а про расходы. Во-первых, надо заплатить за аренду зала, куда входят зарплаты сотрудников, работающих в этом заведении. Например, у Кремлевского дворца и «Крокус-Сити-Холла» в Москве стоимость аренды приблизительно одинаковая — 1 миллион 600–700 тысяч рублей, — рассказал корреспонденту MSK1.RU бизнесмен и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. — Здесь мы не берем декорации, звук и свет. У каждого артиста есть свой технический райдер.

Правда, бывает и так, что сама концертная площадка выходит на артиста и предлагает ему определенный гонорар. Например: «Выступаешь 1,5 часа, получаешь 2 миллиона рублей, и мы расходимся».

— Тогда артисту вообще всё равно, сколько продано билетов на его концерт. То есть он получает деньги не от стоимости билета, а именно гонорар за выступление на этой площадке, — уточнила PR-агент Юлия Матвеева. — Если же артист не суперзвезда, у него тур обычно выстраивается так, чтобы сначала были крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, чтобы набрать определенный бюджет на дальнейшую логистику. Он позволит ему ехать дальше в тур. Следовательно, закладываются транспортные расходы.

Продюсер Иосиф Пригожин пояснил, что многое зависит еще от масштаба концерта, режиссерских задумок и задач. Например, телевизионная съемка стоит от 2,5 миллиона рублей и выше. Бывает и 3,5. В зависимости от того, какая будет передвижная телевизионная станция, количество камер и людей, которые будут монтировать.

— И здесь речь не может идти об алчности артиста, а о том, что со времен санкций вообще всё подорожало: и реклама, и аппаратура, световое и звуковое оборудование. Все расходы в целом, — объяснил Иосиф Пригожин. — И еще артисты тратят бешеные деньги на наряды. К примеру, Филипп Киркоров все свои деньги вкладывает в одежду, и это видно. А сейчас из-за ушедших брендов это тоже стало дороже.

«Артист обязан давать концерты»

Продюсер также напомнил, что у каждого артиста есть коллектив. Команда Валерии, например, состоит из 16 человек, у всех есть семьи, и если в какой-то момент артистка перестанет давать концерты, то все разбегутся и пойдут туда, где им предложат работу.

— Поэтому, артист обязан давать концерты. И когда неумные люди твердят, что артисты «гребут бабло», это очень несправедливо. Они могут зарабатывать большие деньги на корпоративах, но не на кассовых концертах, — заверил Пригожин. — Плюс ко всему 5% валового сбора мы обязаны отдавать российскому авторскому обществу. Это правило. И надо заплатить кассирам, которые продают билеты, — от 8 до 12%. А если вы, например, взяли в кредит оборудование, раньше была возможность сделать это по ставке в 6–8%, а сегодня уже 15%.

По словам Пригожина, в отличие от западных артистов, у которых гонорары стартуют от 400 тысяч долларов и есть всё для проведения концертов, российские артисты не могут себе позволить превысить допустимую норму стоимости билетов. Если цена зашкаливает, то люди на представление не идут — не потому, что не желают, а потому, что у них нет такой возможности.

— Мы хотим, чтобы зрители могли побывать на концерте любимого исполнителя, а не выпендриваться ценой. Средняя цена билета на представление Валерии в Москве составляет около 3 тысяч рублей, — рассказал Пригожин. — А в других городах — до 7 тысяч рублей. Залы там тысячные. А как сделать дешевле? Допустим, Валерия недавно выступала в Красноярске. Расстояние немаленькое. Одна дорога на весь коллектив только сколько стоит, посчитайте…

«SHAMAN может выставить определенные условия»

СМИ сообщают о том, что билеты на концерты певца SHAMAN’а за год заметно подорожали — раньше их цена была от 1000 до 5000 рублей, а в наступившем стала от 2500 до 8000 рублей. Но это никак не повлияло на спрос.

— Cпрос рождает предложение. Все хотят побывать на концерте SHAMAN’a. Зная об этом, так на ситуацию реагирует его маркетинг, — сказал MSK1.RU продюсер, PR-технолог и маркетолог Вадим Горжанкин. — Вообще, есть не так много артистов, способных собрать большой концертный зал или стадион. Если эти помещения уже давно стоят без работы, а востребованная звезда обещает собрать аншлаг, тогда она уже может выставлять какие-то свои определенные условия. Это как раз про SHAMAN’a.

По словам Горжанкина, артист может попросить 30% от продажи всех билетов. Такая цифра идеальна. На что уйдет оставшаяся сумма — на рекламу, на обеспечение безопасности или на что-то еще, его уже не волнует. Но достаточно случаев, когда артист имеет лишь 10–15%.

Кстати, март оказался довольно насыщенным месяцем для выступлений. Для сравнения: согласно данным «Яндекс Афиши», только в Москве пройдет более тысячи выступлений — в апреле запланировано в два раза меньше. Но кто среди сотен артистов поставил самый высокий ценник? Ранее мы рассказывали о пяти концертах, на которые попасть будет не так-то просто.

Взято Источник

07.03.2024