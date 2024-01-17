Армия России. Фото: vk.com/mil.

Авторы материала про конфликт России и НАТО утверждают, что РФ планирует мобилизовать 200 тысяч человек. Это якобы необходимо для наступления в зоне СВО и атаки на НАТО

Журналисты немецкого таблоида Bild опубликовали материал, в котором уверяют, что Россия планирует нападение на восточный фланг НАТО в 2025 году. При этом РФ якобы понадобится частичная мобилизация. Однако подтверждений этой информации из “секретного документа” бундесвера нет, сообщает Amic.ru.

Что журналисты Bild пишут про конфликт между НАТО и Россией

“Уже в феврале может произойти эскалация между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, где шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Путин и как НАТО будет защищаться. В сценарии бундесвера эскалация начнется уже через несколько недель. Вскоре в бой отправятся десятки тысяч немецких солдат”, – говорится в материале.

Восточный фланг НАТО состоит из Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Словакии, Эстонии и Чехии. Утверждается, что именно на них планируется нападение летом 2025 года.

Издание уверяет, что в феврале 2024 года в России начнется новая волна мобилизации, что повлияет на успех в зоне СВО. Кроме того, РФ якобы может спровоцировать кризисы и столкновения благодаря кибератакам и гибридной войне.

Авторы материала также уверены, что в сентябре 2024 года Россия и Белоруссия объявят большие совместные учения. В это время страны якобы хотят перебросить технику, ракеты и военных к границам с Польшей и Литвой, а в октябре их направят в Калининград, чтобы захватить Сувалкский коридор.

Для предотвращения такого сценария НАТО планирует принять “меры сдерживания” в мая 2025 года и, вероятно, перебросить 300 тысяч военных на восточный фланг, в числе которых будут 30 тысяч солдат бундесвера, говорится в материале.

Что говорят об этом российские власти?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью о вероятном нападении РФ на НАТО уткой, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова – “мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке”, который слили “в инфопомойку “Бильд”. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также высказался на этот счет и назвал материал Bild “грязными страшилками”, передает РИА Новости.

В том, что это просто “пугалка”, уверен и председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал статью провокацией и чушью. По его словам, на Западе сейчас “страшная агония”, а причины проводить мобилизацию в России и атаковать НАТО просто нет.

Взято отсюда