реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Грязный воздух и утренний туман: в Алтайском крае сохраняется морозная погода

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Грязный воздух и утренний туман: в Алтайском крае сохраняется морозная погода

Погода. Зима. Мороз. Фото: Виталий Барабаш

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели постепенно холода начнут отступать. Однако ночами все еще сохранятся морозы

Днем 20 января в Алтайском крае температура воздуха составит около -13…-18, а местами -7…-12 градусов. В ночные часы столбики термометров опускались до -25…-30 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами по краю изморозь, возможен туман. Днем без осадков. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле в субботу около -14…-16 градусов и без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах скользко. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Кроме того, до 22 января в Барнауле и Бийске сохраняется режим “черного неба”: в атмосфере сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Объявлена первая степень опасности, то есть минимальная из возможных.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

20.01.2024

 Происшествия

Мощный камнепад разрушил часть Чуйского тракта на Алтае

20.01.2024

 Происшествия

22 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле возле бизнес-центра на Взлетной горел автомобиль

20.01.2024

 Интересное

Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

20.01.2024

 Интересное

Как правильно пообедать на Ивана Бражника. Народные приметы 20 января

20.01.2024

 Интересное

Почему в Сети ждут воскрешения Пригожина, назначенного на 25 января

20.01.2024

 Интересное

В мессенджерах распространяют фейк о сотнях погибших жителей Алтая в зоне СВО

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле отчим совращал семилетнюю падчерицу при жене

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске