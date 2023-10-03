Грибной туризм предложили развивать в Алтайском крае

Запросы на проведение грибных туров есть, но пока мало

Фото: pxhere.com

Грибное сафари набирает популярность в России. То, что для многих развлечение, вид отдыха или хобби – стало превращаться в настоящий бизнес. В нашей стране появляется все больше желающих поехать на тихую охоту с проводником. Многие называют такие путешествия микологическим сафари. И представители российской туротрасли начали предлагать услуги по сбору грибов. Туры бывают разные: от однодневной поездки на природу до недельного проживания с палатками и курсом по выживанию.

Алтайские туроператоры говорят, что от местных клиентов и гостей из других регионов таких запросов пока не поступало. Возможно, потому что Алтайский край пока не воспринимается как грибной. Но туроператоры готовы отреагировать на предоставление услуги грибного сафари, рассказала радиостанции Бизнес ФМ Барнаул представитель Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Белоусова.

“Для туристов Алтай – это все настоящее: природа, экология и разные экшены для них имеют элемент новизны. Поехать на сыроварню и посмотреть, или, возможно, пособирать грибы, ягоды и так далее. Чтобы был такой отдельный грибной тур – я такого не встречала, но, вероятно, это как раз запрос для туристов из европейской части”, – отметила Белоусова.

Того же мнения придерживается и директор Туристского информационного центра Алтайского края Александра Томашевич.

“Мы не славимся как грибной регион, поэтому у нас такого спроса не было никогда, но если он будет, то будут и те, кто его предложит”, – указала она.

А вот алтайские грибники со стажем, чье хобби действительно переросло в бизнес, отмечают, что запросы на проведение грибных экскурсий были. Но возникает масса вопросов, в том числе и о безопасности: дикие животные, клещи, можно просто потеряться. Как отмечает грибник и бизнесмен Арсений Никитин, чтобы туристы побывали в настоящем лесу, надо ехать далеко и с ночевкой, а это уже затратная история.

“По стоимости минимально тысяч пять рублей с человека будет – это бензин, продукты, репелленты от клещей и комаров. А если люди не подготовлены, если нет палаток и всего остального, то это уже ближе к восьми тысячам будет – это адекватная цена”, – пояснил Никитин.

В других российских регионах, где грибное сафари пользуется спросом, на тихую охоту с экскурсоводом могут поехать не только на машине, но и на квадроцикле или и на катере. Плюсом идут услуги видеографа, который может снять процесс с земли и неба. Поэтому цена похода может вырасти до 100-150 тысяч рублей. Поэтому грибное сафари можно назвать новым, интересным и достаточно прибыльным бизнесом. Но если развивать его в Алтайском крае, то придется приложить много усилий для поиска клиентов.

Источник