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Григорий-летоуказатель: запреты и приметы на 23 января

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Григорий-летоуказатель: запреты и приметы на 23 января

Православная церковь чтит память святителя Григория — родного брата Василия Великого

В Русской Православной Церкви 23 января или 10 января по “старому стилю” совершается память 11 угодников Божиих, известных по именам. Особо из их числа выделяют святителя Григория, который выступал против ереси, отвергающей единосущность Христа с Богом Отцом.

В этот день существует очень много примет и запретов, которых в старину народ старался придерживаться, чтобы весь год провести в здравии и благополучии.

В Григорьев день на столе должно обязательно присутствовать мясо, чтобы весь последующий год не болеть. Хлебные крошки необходимо съедать, а не выбрасывать – тоже примета к здоровью. Хозяйки пекли каравай, который потом уносили в поле, чтобы летом собрать большой и хороший урожай. 

Запретов на 23 января было гораздо больше: нельзя выносить мусор и золу, чтобы счастье и благополучие не покинули дом; нельзя плакать и жаловаться, иначе всю следующую неделю можно провести в слезах; запрещалось ругаться, сквернословить и хвастаться потому, что можно лишиться всего нажитого и перессориться с окружающими; лучше не стряхивать иней с деревьев, иначе летом будет плохой урожай.

По погоде в этот день старались понять, каким будет лето: иней на деревьях – плохая рыбалка; ясное небо – ранняя весна и жаркое лето; иней на стогах – холодное лето; сухой снег – засушливое лето; мокрый снег – дождливое лето; южный ветер – частые летние грозы; много снега – много хлеба; сорока на верхушке дерева – скорый мороз.

погода 2023 , точная погода на 10 ,

Взято отсюда

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