Ей всего 12, а ее карьере позавидуют многие взрослые

В декабре 2017 года британское издание Daily Mail назвало имя самой красивой девочки мира. Ей стала шестилетняя Анастасия Князева. Причем этот титул ей присвоили неожиданно и для нее самой, и для ее родителей. Но глядя на фотографию ребенка, все сходились в одном: она — просто куколка. Спустя несколько лет от детской кукольности не осталось и следа, да и сама девочка, которой исполнилось 12 лет, уже не хочет быть диснеевской принцессой, а всё больше стремится к образу полноценной звезды. Мы решили узнать, чем сейчас занимается Анастасия Князева и как выглядит самая красивая девочка мира спустя шесть лет после того, как ей присвоили столь громкое звание.

Неожиданный титул

Зимой 2017 года телефон Настиной мамы, Анны, начал разрываться от звонков из Мюнхена, Берлина и других городов — журналисты хотели взять интервью и у нее, и у ее дочери. Но Анна не понимала, в чем дело, — она была даже не в курсе статьи в Daily Mail.

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— Дочке с рождения прочили карьеру модели. Она очень общительная, раскрепощенная, легко сходится с людьми. Все вокруг твердили: «Какой необыкновенный ребенок! Вам нужно сниматься в рекламе», — рассказывала тогда Анна нашим коллегам из «СтарХита». — Так и получилось — в два с половиной года мы пошли в модельное агентство. Вскоре состоялась первая фотосессия для известного бренда одежды. После были еще проекты: например, заставки каналов «Россия» и «Домашний». Предложения поступают часто, но соглашаемся лишь на действительно стоящие вещи.

Несмотря на модельный успех дочери, родители понимали, что ей необходимо получить хорошее образование, быть разносторонне развитым человеком, потому что «красота непостоянна».

— Поэтому я не делаю ставку только на внешность дочки. У Насти много других занятий — хореография, английский язык, лепка, рисование. Недавно она еще заинтересовалась вокалом, так что сейчас подыскиваем преподавателя музыки. В будущем, когда вырастет, вообще мечтает стать ветеринаром, — рассказывала Анна «СтарХиту».

Как сейчас выглядит самая красивая девочка мира

После того как зарубежное издание внезапно обрушило на Настю мировую славу, ее модельные успехи пошли в гору. Она начала сотрудничать с модельными агентствами и брендами детской одежды, а в 2018 году стала пятой в списке самых красивых детей мира по версии модного французского журнала L’Officiel.

В общей сложности в этом рейтинге оказалось 50 детей. В этом же году она снялась в клипе Романа Архипова на песню «Солнце». Ее партнером по съемочной площадке стал сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина Арсений.

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А вот о мечте стать ветеринаром Настя, похоже, забыла. У нее в соцсетях нет ни одной фотографии с животными, зато сотни публикаций со съемок клипов и телевизионных программ. В 2018 году телеканал СТС Kids предложил ей стать ведущей музыкальной программы «Тыц-парад» (6+), а в 2020 году, когда ей было девять лет, Настя стала обладательницей «ТЭФИ-Kids» — национальной телевизионной премии за лучшие телепередачи для детей.

На этом дело не остановилось, и в 2021 году Настя стала ведущей научно-познавательной программы «Лаб-Шоу» (6+), вскоре после чего у нее появилось именное ток-шоу под названием «Шоу Насти и Вовы» (6+), которое в 2023 году победило в номинации «Детская телепрограмма» национальной премии «Большая цифра».

Словом, перерыва между съемками Насте вряд ли хватает, чтобы вспомнить о своей детской мечте.

Недетская критика

Сейчас Насте 12. За шесть лет с того момента, как ее назвали самой красивой девочкой мира, она заметно изменилась. От детской челки отказалась, да и образы примеряет порой брутальные.

Вместе с известностью к девочке пришел и шквал критики. Еще в 2017 году подписчики Насти не скупились на комментарии, обвиняя ее мать в создании «культа» дочери, на котором она зарабатывает деньги. Были и те, кто говорил, что ребенку не пристало носить столько косметики. Другие пользователи обвиняли мать в том, что она выставляет напоказ личную жизнь ребенка, и предупреждали о возможных трагических последствиях этого: «Если на данный момент это хороший источник дохода для семьи, то в будущем для девушки это превратится в большую проблему».

В ответ мать Анастасии передала «привет диванным комментаторам», поспешила успокоить всех тем, что не красит ребенка, а деньги зарабатывает сама, потому что «работает как лошадь», и посоветовала всем не судить о жизни людей по фотографиям в социальных сетях.

Взято Источник

03.01.2024