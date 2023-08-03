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“Громыхало знатно”. Туристка рассказала, как пережила ураган на алтайской турбазе

редактор01 mins

У некоторых людей стихия повредила автомобили

Фото: amic.ru

Туристка, которая стала свидетелем урагана, перевернувшего домики на турбазе у щелочного озера в Завьялово, рассказала amic.ru подробности происшествия. Инцидент произошел на базе “Соленое озеро”, неподалеку от базы “22 регион”. 

По словам девушки, погода изменилась резко – до внезапного урагана палило солнце. Ливень начался сразу, как она зашла в свой домик. Его ветер не снес. 

“Обычно во время дождя в домике все было сухо, но, видимо, из-за сильного ветра вода текла изо всех щелей. Он ходил прям ходуном, шатало во все стороны. Громыхало знатно, молнии тоже во все стороны били”, – рассказала она. 

В двух домиках, которые снесло ветром, никто не пострадал. В момент инцидента их жильцы прятались в машине. У тех, кто отдыхал в палатке, ситуация сложилась не лучше – все вещи разбросало. Многие отдыхающие даже не стали собирать свои вещи и покинули место отдыха. 

После того как ветер стих, приехал автокран и вернул домики на место. Деревянные туалеты тоже быстро восстановили. Сама девушка решила покинуть базу. Она отметила, что у некоторых туристов пострадали их автомобили. К моменту ее отъезда туда уже прибыла полиция.

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