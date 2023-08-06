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Грозы и шторм ударят по нескольким районам Алтайского края

редактор01 mins

Бушевать непогода будет до 7 августа

Фото: pxhere.com

Сразу несколько районов Алтайского края в ближайшее время столкнутся с серьезной непогодой. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Отмечается, что вечером 6 августа и в первой половине ночи 7 августа ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с.

Сильнее всего непогода будет ощущаться в Змеиногорском, Краснощековском, Локтевском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах.

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