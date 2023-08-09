Группа туристов попала под камнепад на Белухе

Пострадавшую женщину эвакуировали санитарной авиацией

Фото: pxhere.com

Группа туристов попала под камнепад на перевале горы Белуха в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Всего в группе было семь человек, сильнее всего пострадала туристка из Набережных Челнов. Женщина не могла самостоятельно передвигаться и для ее транспортировки из Горно-Алтайска вылетал вертолет санавиации.

Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

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