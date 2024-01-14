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Группу спасателей направили в один из районов Алтайского края из-за непогоды

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В регионе организовали работу оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов

Группу спасателей направили в один из районов Алтайского края из-за непогоды

Фото: pxhere.com

В Поспелихинский район Алтайского края направили группу спасателей из-за непогоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Пресс-служба ведомства отметила, что в этом районе наиболее высокий риск происшествий, связанных с погодными условиями. 

“По краю организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Обстановка находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю”, – добавили в МЧС.

14 января в регионе ожидается снег, метели, сильный порывистый ветер. На дорогах сильный гололед и заносы.

горняк

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