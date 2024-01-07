Грузины в шоке. Икону со Сталиным выставили на Рождество в соборе Святой Троицы в Грузии

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07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В храме Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси выставили житийную икону с Иосифом Сталиным. Об этом сообщил грузинский оппозиционный политик Гиорги Канделаки в социальной сети X.

В подтверждение своих слов политик опубликовал видео с иконой. В одном из сюжетов клейма действительно можно увидеть человека в шинели, похожего на генерального секретаря ЦК КПСС. Гиорги Канделаки назвал появление этой иконы «успехом российской информационной военной машины». Пишет Канал 360.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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