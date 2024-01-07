Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Грузины в шоке. Икону со Сталиным выставили на Рождество в соборе Святой Троицы в Грузии

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

07 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В храме Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси выставили житийную икону с Иосифом Сталиным. Об этом сообщил грузинский оппозиционный политик Гиорги Канделаки в социальной сети X.

В подтверждение своих слов политик опубликовал видео с иконой. В одном из сюжетов клейма действительно можно увидеть человека в шинели, похожего на генерального секретаря ЦК КПСС. Гиорги Канделаки назвал появление этой иконы «успехом российской информационной военной машины». Пишет Канал 360.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

 Интересное

С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

07.01.2024

 Интересное

Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix