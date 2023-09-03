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Грузовик и легковушку раскурочило после аварии на трассе под Новосибирском

ГОРНЯК2201 mins

Два человека погибли на месте

Фото: телеграм-канал “Дороги с Кузнецовым”

Жесткая авария произошла накануне на трассе в Новосибирской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале замначальника ГИБДД региона Андрей Кузнецов. 

Грузовик и “Лада” столкнулись 2 сентября. Водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, что и привело к трагедии.

После столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель и пассажир “Лады” погибли.

Информации о состоянии водителя грузовика нет. 

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