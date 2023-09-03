Грузовик и легковушку раскурочило после аварии на трассе под Новосибирском
Два человека погибли на месте
Фото: телеграм-канал “Дороги с Кузнецовым”
Жесткая авария произошла накануне на трассе в Новосибирской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале замначальника ГИБДД региона Андрей Кузнецов.
Грузовик и “Лада” столкнулись 2 сентября. Водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, что и привело к трагедии.
После столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель и пассажир “Лады” погибли.
Информации о состоянии водителя грузовика нет.