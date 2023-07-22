Грузовик перевернулся в Алтайском крае и почти целиком перекрыл дорогу

ДТП произошло примерно в 50 километрах от Славгорода

Кадр: “В курсе 22”

В Алтайском крае перевернулся грузовик на трассе Камень-на-Оби – Славгород, сообщили в телеграм-канале “В курсе 22”.

Уточняется, что ДТП случилось примерно в 50 километрах от Славгорода. На кадрах с места происшествия видно, что фура перекрыла большую часть дороги, а также частично находится в кювете.

Сведения об обстоятельствах случившегося и пострадавших уточняются.

Накануне на Алтае при столкновении двух грузовиков погиб один из водителей.

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