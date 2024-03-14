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Грузовой поезд сбил женщину в Алтайском крае

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По предварительным данным, она была пьяна

Грузовой поезд сбил женщину в Алтайском крае

Железная дорога / Фото: unsplash.com

Грузовой поезд насмерть сбил женщину на 616-м километре перегона станций Камень-на-Оби – Тарадоново в Алтайском крае.

Как сообщили в транспортной полиции Сибири, две женщины начали переходить рельсы в неположенном месте и не убедившись в отсутствии поездов. Машинист подал им сигнал и применил экстренное торможение, но одна из женщин перебежать пути не успела.

“От полученных травм 50-летняя пострадавшая скончалась. По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения”, – рассказали в ведомстве.

новости Локтевский

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