Грядет эскалация: Китай наносит ответный удар по США

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Китай, занимающий доминирующее положение в мировых поставках графита (в 2022 году около 65% мировых поставок и 100% на некоторые готовые изделия), ввел экспортные ограничения на этот ключевой материал в аккумуляторах электромобилей.



Об этом сообщает Reuters.



Решение рассматривается как ответ на недавнее ужесточение администрацией Байдена контроля за экспортом в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта.



Пекин подверг США критике, заявив, что они выходят за рамки концепции национальной безопасности и равносильны одностороннему запугиванию.



Ограничения, вероятно, приведут к эскалации напряженности между двумя странами в отношении цепочек поставок технологий. Пишут «Русские Онлайн».



Фото: mk.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22