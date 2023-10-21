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Грядет эскалация: Китай наносит ответный удар по США

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Китай, занимающий доминирующее положение в мировых поставках графита (в 2022 году около 65% мировых поставок и 100% на некоторые готовые изделия), ввел экспортные ограничения на этот ключевой материал в аккумуляторах электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Решение рассматривается как ответ на недавнее ужесточение администрацией Байдена контроля за экспортом в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта. 

Пекин подверг США критике, заявив, что они выходят за рамки концепции национальной безопасности и равносильны одностороннему запугиванию. 

Ограничения, вероятно, приведут к эскалации напряженности между двумя странами в отношении цепочек поставок технологий. Пишут «Русские Онлайн».

Фото: mk.ru

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