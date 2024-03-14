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Группа диверсантов ВСУ снова пытается прорваться в Белгородскую область

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Группа диверсантов ВСУ снова пытается прорваться в Белгородскую область

Армия России Фото: vk.com/mil

ДРГ в составе 30 человек пытается прорваться через границу. Диверсанты подошли к Белгородской области со стороны украинской деревни Поповки

Украинские диверсанты вновь пытаются прорваться через границу в Белгородской области. Бои идут неподалеку от села Сподарюшино, сообщает “Царьград”.

По данным Telegram-каналов, российские военные уничтожили 12 диверсантов ВСУ и две машины Bradley. В небо поднята авиация РФ. Сейчас под обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Грайворон и Козинка.

Ранее сообщалось, что украинские военные рано утром 12 марта попытались прорваться через российскую границу на трех направлениях. Всего ВСУ потеряли 234 боевика убитыми, семь танков, три американских БМП Bradley и два бронетранспортера. Границы РФ не были нарушены.

Взято отсюда

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