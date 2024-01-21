Северная Корея Фото: unsplash.com

Более половины пожелавших съездить в Северную Корею — это гости из разных регионов России. Они отправятся на горнолыжный курорт Масикрён

В России собрали первую первой после пандемии ковида группу из 100 туристов, которые поедут в КНДР, сообщает “Интерфакс”.

“Представлена чуть ли не вся страна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград, Ульяновск, Владикавказ, Пермь, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, дальневосточные регионы. Желающих очень много, вынуждены даже формировать лист ожидания”, — отметили в туркомпании, организующей поездку.

Как сообщалось, 9 февраля группа отправится на горнолыжный курорт Масикрён. Вылет запланирован из Владивостока в Пхеньян рейсом авиакомпании Air Koryo.

Курорт Масикрён был открыт в 2014 году и считается личным проектом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это первый и пока единственный горнолыжный курорт в стране.

Взято отсюда