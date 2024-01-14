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Группу спасателей отправили в Поспелихинский район из-за риска погодных ЧП

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Группу спасателей отправили в Поспелихинский район из-за риска погодных ЧП

МЧС. Спасатели Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Обстановка в условиях приближающейся непогоды находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС

В Алтайском крае 14 и 15 января местами ожидается снег, метели, порывистый ветер до 30 м/с, а на дорогах может быть сильная гололедица, снежные заносы. По краю организовали работу оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, сообщили в региональном МЧС.

Заблаговременно в Поспелихинский район, где наиболее высок риск происшествия, связанных с непогодой, для мониторинга обстановки направили оперативную группу главного управления МЧС и спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.

Обстановка находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях ГУ управления МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, по данным синоптиков, в крае днем 14 и ночью 15 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели. Усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

Взято отсюда

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