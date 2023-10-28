Грузовик и трамвай столкнулись в Бийске

Пострадала водитель трамвая.

Источник фото: Станция скорой медицинской помощи (Бийск)

27 октября на улице Васильева в Бийске произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. Как заметно на опубликованных фото, грузовик пытался пересечь трамвайные пути перед приближающимся электротранспортом.

В результате ДТП травмы получила 47-летняя женщина, которая управляла трамваем. В состоянии средней степени тяжести она доставлена в больницу, передает Станция СМП Бийска .

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку.

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