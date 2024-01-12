Грузовик сбил ребёнка на пешеходном переходе в Барнауле

Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Источник фото: Катунь 24

ДТП произошло вечером 11 января в районе дома № 188/1 на улице Попова.

Водитель, 1959 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 8-летнего мальчика, который шёл по зебре на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Взято отсюда.

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