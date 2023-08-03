Губернатор Алтайского края посетил Поспелиху и построенный год назад детсад

Глава региона пообщался с воспитателями, а малыши подарили ему поделку

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как краевые власти привлекают федеральные средства для постройки и ремонта школ и детсадов по всему региону. В своем Telegram-канале он отметил, что это позволяет приводить детские учреждения в соответствие современным стандартам не только в городах, но и небольших населенных пунктах.

В качестве примера Томенко привел детский сад “Ромашка” в Поспелихе на 140 мест. Его построили в 2022 году в рамках нацпроекта “Демография”. Для этого выделили 250 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.

“Пообщался сегодня с воспитателями – сейчас в садике есть все необходимое для занятий, малыши занимаются творчеством и спортом. Репетировали сегодня свое выступление, которое готовят ко Дню российского флага. А еще подарили мне поделку – обязательно найду для нее место в кабинете”, – рассказал губернатор после визита в Поспелиху.Неподалеку от этого детсада находится еще один. Он был открыт в 2016 году, однако до запуска “Ромашки” мест для детей не хватало.

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