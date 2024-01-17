реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Губернатор обсудил с ректором алтайского медвуза подготовку кадров

Подписывайся на ГОРНЯК22!

А ректор рассказал, как вуз привлекает абитуриентов

Губернатор обсудил с ректором алтайского медвуза подготовку кадров

Виктор Томенко и Ирина Шереметьева / Фото: Антон Червяков /altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с ректором Алтайского государственного медицинского университета Ириной Шереметьевой вопросы подготовки кадров для медицинских организаций региона. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.

АГМУ играет важнейшую роль в жизни региона, ведь большинство алтайских медиков – выпускники медвуза. А 2024 году университет отмечает юбилей – 70 лет. 

“За это время в АГМУ подготовили более 65 тысяч медиков. Помимо представителей Алтайского края, сегодня здесь учатся студенты 50 регионов нашей страны. А в этом году планируется самый большой выпуск за всю историю вуза – почти 1000 человек только по программам специалитета”, – подчеркнул Виктор Томенко.

Ирина Шереметьева рассказала главе региона, что в вузе стартовали программы подготовки медиков начиная со школьного возраста. В текущем году Институт среднего профобразования АГМУ будет принимать учащихся с 9-го класса.

Кроме того, в Алтайском государственном медицинском университете создают предуниверсарий, где ученики 10-11-х классов наряду со стандартной школьной программой смогут посещать занятия с углубленным изучением медицины. Правительство региона поддержит проекты АГМУ, заверил губернатор.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Минсельхоз: Экспорт российской баранины за 2023 год вырос в 10 раз

17.01.2024

 Новости

Школьник из Челябинской области получил обморожение носа, пока ждал автобус

17.01.2024

 Новости

«Автостат»: Lada Niva Travel за год подорожала на 20%

17.01.2024

 Новости

Актриса Саша Бортич выложила неудачный снимок

17.01.2024

 Новости

Губернатор Старовойт: дрон ВСУ повредил дом в Суджанском районе

17.01.2024

 Новости

На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом

17.01.2024

 Новости

В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

17.01.2024

 Новости

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

17.01.2024

 Новости

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске