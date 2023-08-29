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Губернатор Томенко показал Карелину производство алтайских сыров

ГОРНЯК2201 mins

Сенатор пришел в восторг от алтайского сыра и отметил, что Алтай всегда славился своими продуктами

Фото: Антон Червяков, Антон Понкрашев

Сенатор Александр Карелин пришел в восторг от алтайского сыра. Производство “Рикон” в Калманском районе он посетил вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Ранее алтайские продукты, востребованные далеко за пределами края, высоко оценил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Сенатор похвалил производство сыра и пожелал руководству предприятия новых успехов. Карелин подчеркнул, что Алтай всегда славился на всю Россию своими продуктами: хлебом, мясом, гречкой, сырами — всем, что дает плодородная алтайская земля. Он подчеркнул, что благодаря грамотному руководству губернатора сельское хозяйство края становится все крепче.

“Здесь не только сформировали торговый знак и не только поддерживают культуру производства, но и формируют культуру потребления. Делают это все эффективно, с репутационной тщательностью. Заинтересованность руководителя тоже подкупает”, — сказал Карелин о предприятии.

Томенко отметил, что пищевая промышленность составляет треть от всего объема промышленности Алтайского края.

“Алтайский край – это регион, который кормит всю страну. Общеизвестно, что 75-80% по разным видам пищевой продукции мы поставляем за пределы нашего региона. Это наше конкурентное преимущество, мы будем продолжать это делать”, — заявил губернатор. 

Предприятия в регионе получают различную поддержку от государства — как на федеральном, так и на краевом уровне. В частности, “Рикон” получает поддержку краевого фонда развития малого и среднего предпринимательства.

“Мы взаимодействуем с точки зрения привлечения финансирования на приемлемых условиях через наши фонды поддержки предпринимательства. Это мера востребованная”, — сказал губернатор. 

Карелин побывал и в Барнауле, где осмотрел ряд объектов, в том числе и “умную” спортплощадку в школе №128, которую оборудовали в рамках спецпроекта. Также Томенко показал сенатору, как в алтайском фонде “Защитники Отечества” помогают ветеранам СВО. Карелин отметил комфорт и высокое развитие городской инфраструктуры. 

“В столице Алтайского края очень важно, чтобы было сильных людей намного больше. Не будьте скромными, будьте жадными: до достижений, до результатов. А самое главное – прилагайте к этому правильные усилия”, — сказал Карелин.

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