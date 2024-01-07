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Губернатор Томенко поздравил с Рождеством и рассказал об особой атмосфере дня

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Пост о празднике глава региона разместил в своем телеграм-канале

Губернатор Томенко поздравил с Рождеством и рассказал об особой атмосфере дня

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием 7 января в Рождество. Пост об этом глава региона разместил в своем телеграм-канале. В нем Томенко рассказал какие чувства вызывает у него этот праздник.

“Поздравляю всех с замечательным светлым праздником — Рождеством Христовым! По традиции встретились с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием. Особая атмосфера сегодняшнего дня наполняет сердца верующих радостью и теплом. Желаю благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, добра и взаимопонимания”, – пояснил губернатор.

Кстати, как встречали Рождество в одном из барнаульских храмов, вы можете посмотреть на нашем сайте.

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