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Губернатор Алтайского края поручил ввести режим повышенной готовности из-за непогоды

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Губернатор Алтайского края поручил ввести режим повышенной готовности из-за непогоды

Губернатор Алтайского края поручил ввести режим повышенной готовности из-за непогоды

Губернатор Алтайского края поручил ввести режим повышенной готовности из-за непогоды

Сегодня, 9 января, на оперативном совещании в Правительстве края обсуждалась ситуация во всех сферах края. Профильные руководители краевых органов власти доложили Губернатору о ситуации в подведомственных отраслях, работе предприятий и организаций во время новогодних праздников.  Также речь шла об усилении работы в предстоящие дни в условиях неблагоприятных  погодных условий. 

Все ответственные службы, как и было запланировано, круглосуточно дежурили в течение всего периода выходных дней с 1 по 8 января. 

По словам министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочки, предприятия энергетики работали также в напряженном режиме,  оперативно реагируя на изменение ситуации. 

«По электросетям, по сетевым организациям, зафиксировано 73 случая аварийного отключения, в т.ч. восемь – продолжительностью более 3 часов. Достаточно оперативно наши службы отрабатывали при таких условиях погоды. Сегодня на утро отключенных абонентов по электросетям не было. По теплоэнергетике в целом больших серьёзных повреждений не было в первые дни января.  31 декабря был порыв по Барнаулу и аварийные ситуации по Бийску: все они были устранены. По Яровому в праздничные дни были повреждения на сетях, но жилой сектор они не затрагивали. Теплоисточник по Яровому отработал стабильно», – подчеркнул министр. 

В некоторых случаях жители региона сталкивались в начале года с коммунальными проблемами.  Водоснабжение в населенных пунктах, с которым были перебои, восстановили максимально оперативно. Все подобные инциденты продолжают оставаться на контроле.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий.

 «Температурные качели с сильными порывами ветра до 30 метров в секунду — серьезное испытание. Поэтому принято решение вводить в крае режим повышенной готовности. Должна быть усилена работа аварийных бригад, чтобы в случае необходимости оперативно помогать жителям края справиться с последствиями чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул Губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, из-за сложной обстановки, в том числе метелей, снегопадов, гололедицы и ветра, несколько муниципальных образований края уже функционируют в режиме ЧС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск.

Взято отсюда

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