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Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

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Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18 января состоялось заседание совета при полномочном представителе президента в Сибирском Федеральном округе Анатолии Серышеве. Участники, среди которых был и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обсудили развитие регионов в 2023 году и выполнение задач, поставленных президентом на 2024 год.

В числе значимых достижений минувшего года Анатолий Серышев назвал сохранение объемов производства в обрабатывающей промышленности, фармацевтике, машиностроении и энергетике. Стабильно с высокой нагрузкой работают предприятия оборонно-промышленного комплекса, успешно решаются вопросы их кадрового обеспечения.

Полпред подчеркнул, что в регионах Сибири обеспечена бесперебойная реализация нацпроектов: на эти цели выделено более 250 млрд рублей. Всего построено и модернизировано более 300 соцобъектов, отремонтировано 2,5 тысячи километров дорог, благоустроено почти 1,5 тысячи дворов и общественных пространств, из аварийного жилья переселено 37 тысяч человек.

Анатолий Серышев отдельно остановился на наиболее значимых вопросах. Среди них: доступность здравоохранения, качество работы общественного транспорта, стоимость услуг ЖКХ.

«Социальная сфера постоянно должна находиться в центре внимания органов власти всех уровней», – убеждён Анатолий Серышев.

Адресная работа с гражданами, совершенствование системы поддержки уязвимых групп населения остаются несомненным приоритетом на текущий год, добавил полпред. Особое внимание уделят поддержке семей с детьми – указом президента 2024 год объявлен Годом семьи.

На заседании также подчеркнули, что в региона Сибири сформирована система адресной поддержки участников специальной военной операции и их семей, во всех регионах отрыты филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества».

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Взято отсюда.

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