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Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах президента России

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Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах президента России

Виктор Томенко уже отдал свой голос за кандидата, баллотирующегося на пост президента страны

Сегодня и на протяжении трех дней в каждом регионе люди будут выбирать кандидата на пост главы страны. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко еще утром принял участие в выборах президента России. 

– Уже так много сказано о том, что голосование – это наша гражданская обязанность, тот долг, который мы, безусловно, должны исполнять перед своей страной и обществом, – сообщил он. – Это возможность принять непосредственное участие в определении судьбы нашей страны на многие годы вперед. В данном случае мы выбираем президента России. Тот человек, с которым мы свяжем свой выбор, будет гарантировать и определять очень многое в нашей стране. 

Виктор Томенко напомнил жителям Алтайского края, что поддержать своего кандидата можно в течение трех дней, придя на избирательный участок. Также это можно сделать не выходя из дома, в электронном виде, но только тем, кто подал заявление о дистанционном голосовании.

 

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Взято отсюда

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