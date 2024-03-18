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Губернатор Алтайского края рассказал, как прошли выборы президента РФ в регионе

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Губернатор Алтайского края рассказал, как прошли выборы президента РФ в регионе

По его словам, более миллиона человек проголосовали на избирательных участках и с помощью ДЭГ в крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал, что трехдневное голосование на Алтае прошло спокойно, без серьезных нарушений. 

Он поблагодарил всех, кто напряженно работал в эти дни: сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, представителей правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность на участках. Также Томенко поблагодарил тех, кто принял участие в голосовании. 

По словам губернатора, более миллиона человек в крае сделали свой выбор — на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования.

– Совсем скоро завершится подсчет голосов. Уверен, выбор жителей нашего края — на стороне развития нашей страны, на стороне продолжения реализации всех начатых дел и проектов. На Алтае, как вы знаете, их много, – заключил глава региона. 

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Взято отсюда

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