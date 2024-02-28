Губернатор Алтайского края рассказал о работе по модернизации в системе ЖКХ

Улучшение работы системы ЖКХ во всех населенных пунктах края — одна из ключевых задач и для правительства региона, и для муниципальных властей. Проблемы, которые копились десятилетиями, решаем постепенно. За последнюю пятилетку достигли заметных результатов: в разы снизилось количество аварий, повысилась надежность тепло- и водоснабжения.

Только в прошлом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направили 5,6 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше по сравнению с 2022 годом. А на этот год план еще больше — 6,6 миллиарда рублей.

Это и краевые средства, и федеральные — работаем в плотном контакте с правительством РФ, чтобы быстрее решать наиболее актуальные для жителей края вопросы. Например, в прошлом году, напомню, начали реализовывать масштабную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры края за 2,1 миллиарда рублей. Большую часть удалось привлечь через федеральный Фонд развития территорий.

«Внимательно относимся не только к масштабным проектам, но и к модернизации сетей в сельских территориях — около половины людей в нашем крае живут в небольших населенных пунктах. И в своей работе ориентируемся на запросы, которые поступают и от властей на местах, на обращения от жителей края, которые получаю лично через официальные формы обратной связи и через соцсети.

Для улучшения качества водоснабжения наиболее крупные скважины в прошлом году были пробурены в Благовещенском, Мамонтовском и Топчихинском районах, крупные водонапорные башни установлены в Бийском, Троицком и Шелаболихинском районах. Всего было пробурено 66 новых водозаборных скважин. А еще было построено 11 новых модульных котельных, на объектах малой теплоэнергетики заменили более 120 котлов. В этом году планируется поставить 19 новых котельных.

В том числе в Шебалино Бийского района, в Крутихе Крутихинского района, в Смоленском и Точильном Смоленского района. Новые коммунальные объекты появятся в 57 населенных пунктах. В том числе в Славгороде, в Быстроистокском, Кытмановском, Целинном, Угловском, Алтайском районах», — рассказал о географии работы по модернизации системы ЖКХ в Алтайском крае глава региона.

Взято отсюда.

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