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Губернатор Алтайского края рассказал о росте зарплат в промышленности

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Губернатор Алтайского края рассказал о росте зарплат в промышленности

Он отметил, что в обрабатывающей промышленности зарплаты выросли почти на четверть

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал о росте зарплат в разных отраслях промышленности, в частности в обрабатывающей отрасли.

– Промышленность Алтайского края — одна из ключевых сфер экономической деятельности, благодаря которой регион развивается, а жители получают возможности увеличивать свои доходы. По итогам прошлого года уровень зарплаты в обрабатывающей промышленности, куда входят в том числе и пищевые производства, увеличился почти на четверть и составил 51 тысячу рублей. Речь идет о 92 тысячах человек, работающих в этой сфере, – сообщил он.

Томенко отметил также рост зарплат и в других отраслях. Так, в сфере добычи полезных ископаемых рост зарплат составил 20,5% и достиг 77,8 тысячи рублей, в энергетике — 18% и достиг 52,9 тысячи. 

Самый высокий уровень зарплаты, по словам губернатора, — в производстве вагонов и автокомпонентов, где заработная плата составляет 67 тысяч и 66,5 тысячи соответственно.

Глава региона подчеркнул, что эти цифры говорят о нескольких важных тенденциях:

  • на алтайских предприятиях производят востребованную и качественную продукцию;
  • качество жизни в регионе растет, у людей увеличиваются возможности;
  • меры поддержки как федерального, так и краевого уровня, введенные за последние несколько лет для укрепления промышленной базы страны, работают.

При этом потенциал промышленных предприятий края остается большим и до конца еще не раскрыт, заключил губернатор. 

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Взято отсюда

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