Губернатор Алтайского края встретился с ректором АГМУ

Основной темой рабочей встречи стали вопросы подготовки кадров для медицинских организаций региона.

Как отметил Виктор Томенко, Алтайский государственный медицинский университет играет важнейшую роль: абсолютное большинство медиков, которые работают в больницах и в других учреждениях системы здравоохранения нашего края, являются выпускниками вуза.

2024-й год – юбилейный для медицинского университета, вузу исполняется 70 лет.

«За это время в АГМУ подготовили более 65 тысяч медиков. Помимо Алтайского края сегодня здесь учатся студенты из 50 регионов нашей страны. А в этом году планируется самый большой выпуск за всю историю вуза — почти 1000 человек только по программам специалитета», – отметил Виктор Томенко.

Ректор университета Ирина Шереметьева рассказала о старте программах подготовки медиков, начиная со школьного возраста.

В настоящее время уже ведется обучение в институте среднего профобразования АГМУ, в текущем году на учебу будут принимать учащихся с 9 класса.

Кроме того, в Алтайском государственном медицинском университете готовятся к созданию предуниверсария, в котором ученики 10-11 классов наряду со стандартной школьной программой смогут посещать занятия с углубленным изучением медицины. Данные проекты АГМУ также будут поддерживаться руководством Правительства Алтайского края, отметил Виктор Томенко по итогам встречи.

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