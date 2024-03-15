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Губернатор Гладков сообщил о боях за пределами Белгородской области

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Очевидцы сообщали о боях возле сел Грайворон, Козинка и Сподарюшино. Губернатор отметил, что в Козинке в результате атаки ВСУ зафиксировали сильные разрушения

За пределами Белгородской области идет бой между российскими войсками и ВСУ, на территории региона украинских бойцов нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

“Возвращаюсь из Грайворонского городского округа. Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка… Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные”, – написал глава региона.

Местных жителей вывезли в безопасное место. Гладков отметил, что утром власти оценят ущерб и начнут восстановление, если обстановка позволит.

Очевидцы сообщали, что бои 14 марта шли у сел Козинка и Сподарюшино Белгородской области. Кроме того, местные жители покидали Грайворон из-за боевых действий возле села, передает Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”.

Напомним, что 14 марта ВСУ вновь совершили массированную атаку на Белгород. На подлете к городу и Белгородскому району сбили восемь воздушных целей. Погиб один человек, пострадали еще три.

Взято отсюда

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