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Губернатор Виктор Томенко дал предварительные оценки уборочной на Алтае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В нашем крае в завершающую стадию входит уборочная кампания.

По зерновым и зернобобовым культурам убрано уже около 86% — аграрии получили больше 4 миллионов тонн урожая. Сезон в этом году выдался сложный, погода везде играла против нас: когда нужны были дожди — хозяйства страдали от отсутствия осадков, когда нужна была теплая и сухая погода — нашу землю поливали дожди. Чтобы иметь возможность использовать более широкий круг мер поддержки, мы вводили в крае режим ЧС.

Кроме того, были сложности по поставкам газа и по ценам на топливо, о которых я подробно рассказывал. Тем не менее, хочу в очередной раз отметить профессионализм и самоотдачу людей, работающих в полях, наших селян, их твердую позицию:  «Мы должны собрать урожай при любых обстоятельствах».

Благодаря этому и вовремя оказанной помощи — мы и на краевом уровне оперативно реагируем на все сигналы аграриев и передаем все ключевые запросы на федеральный уровень — ситуация в целом нормализовалась. Конечно, в этом году мы не превысим показатели урожайности двух прошлых рекордных лет, но, согласно сегодняшним прогнозам, останемся на уровне средних многолетних показателей. Это позволит и аграриям, и перерабатывающим предприятиям завершить сезон в спокойном режиме. А перерабатывающие предприятия будут загружены работой.

При этом мы с коллегами из правительства продолжаем, конечно, детально следить за ситуацией в наших хозяйствах. Один из самых важных моментов для меня — честная обратная связь от наших аграриев. Поэтому на этой неделе лично пообщался с ними в Топчихинском и Калманском районах. Все вопросы и жалобы зафиксированы — будем ими заниматься. Подробнее о некоторых из них расскажу отдельно, — сообщил Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

новости Алтайский

Взято отсюда

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