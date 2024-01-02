Губернатор Виктор Томенко исполнил три детских желания с кремлёвской ёлки

О том, кому достались подарки, глава региона рассказал в своем Telegram-канале .

Источник фото: https://t.me/tomenko_22

На кремлевской «Ёлке желаний» во время Госсовета губернатор Алтайского края снял три шара с детскими новогодними мечтами. Подарки от Виктора Томенко дети получили 31 декабря.

«14-летняя Даша из Барнаула получила «умную» колонку, 4-летний Леонид из села Алтайское — электромобиль. А третий подарок вручили в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР. 4-летний Саша из поселка Металлист мечтал о батуте и теперь он у него есть», — рассказал губернатор, пожелав, чтобы в новом году все детские мечты исполнялись.

Взято отсюда.

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