Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В правительстве Алтайского края произошло очередное кадровое назначение. Новый вице-губернатор уже приступил к своим обязанностям

Заместителем председателя правительства Алтайского края назначен Юрий Абдуллаев. Соответствующий указ уже подписан, сообщили в правительстве региона.

Юрий Абдуллаев Фото: eseur.ru/altkray

Абдуллаев занимает новую должность с понедельника, 4 марта.

В правительстве Алтайского края отметили, что в новой должности Юрий Абдуллаев будет курировать деятельность исполнительных органов Алтайского края в сфере культуры, искусства, кинематографии, художественного образования, архивного дела, образования, научной и научно-технической деятельности, опеки и попечительства, а также организации отдыха и оздоровления детей на территории региона, в том числе обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

“Юрий Абдуллаев назначен на должность заместителя председателя правительства Алтайского края на срок полномочий правительства Алтайского края”, – говорится в сообщении.

Юрий Абдуллаев родился 26 декабря 1977 года в городе Джамбул Казахской ССР. В 1994 г. окончил Орловскую среднюю школу Немецкого национального района Алтайского края. Учился в Алтайском государственном университете. В 1995 г. работал учителем русского языка и литературы средней школы № 22 г.Барнаула. Параллельно учился на факультете филологии и журналистики Алтайского государственного университета. В 1999 г. окончил с отличием Алтайский государственный университет по специальности “Филолог. Преподаватель филологии”. С 1999 по 2002 гг. – заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Шумановской средней школы Немецкого национального района Алтайского края. С 2002 по 2005 гг. – директор Полевской средней школы Немецкого национального района. В 2001 году одержал победу в краевом конкурсе “Учитель года Алтая”, был финалистом и лауреатом конкурса “Учитель года России”. С 2005 по 2007 гг. – председатель комитета по образованию администрации Немецкого национального района. С 2007 по 2009 гг. – начальник отдела в управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи. С 2009 по 2012 гг. – заместитель начальника Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края. В 2012 году впервые избран председателем Алтайской краевой организации Профсоюза и до сих пор занимает это место. В 2021 году получил второе высшее образование, окончив Академию труда и социальных отношений по специальности “юриспруденция” с квалификацией “Юрист в сфере гражданского и трудового права”. С 2023 года обучается в аспирантуре юридического института Алтайского госуниверситета.



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