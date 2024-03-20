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Губернатор Виктор Томенко оценил успехи Немецкого национального района

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Губернатор Виктор Томенко оценил успехи Немецкого национального района

Он уже посетил районную больницу в Гальбшадте вместе с главой Минздрава Дмитрием Поповым и главой района Иваном Гаасом.

В учреждении за последние годы произведён капитальный ремонт – сначала детской поликлиники, а теперь и взрослой. Закуплена новая мебель. Губернатор обсудил с врачами кадровый вопрос. Полностью укомплектованы специалистами Подсосновская участковая больница и четыре ФАПа. Фельдшер в селе Дегтярка проходит целевое обучение; в Александровке 1 апреля на работу выйдет помощник фельдшера. Ещё три студента медуниверситета продолжают обучение для дальнейшего трудоустройства в ЦРБ. Сегодня губернатор осматривал и другие объекты социальной сферы муниципалитета. Только в прошлом году Немецкий национальный район получил на ремонты и стройки порядка 187 млн руб. Пришло время оценить результаты.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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