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Губернатор Виктор Томенко посмотрел, как идет ремонт в Алтайском краеведческом музее

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Губернатор Виктор Томенко посмотрел, как идет ремонт в Алтайском краеведческом музее

Масштабную реконструкцию, которая идет в военно-историческом отделе Алтайского краеведческого музея, обсудили на совещании в правительстве региона. С ходом работ ознакомился губернатор Виктор Томенко во время выезда на площадку.

В феврале 2018 года учреждение серьезно пострадало во время пожара – повреждена крыша и помещения на втором этаже.

Виктор Томенко подчеркнул, что Музей военной истории должен быть готов к приему посетителей в 2025 году, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому подрядчик должен завершить реконструкцию до конца текущего года, чтобы у сотрудников учреждения осталось время для наполнения и организации экспозиций.

После завершения работ музей станет центром военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Внутри появятся отдельные инсталляции по тематике специальной военной операции, которые увековечат память ее участников и расскажут об истории Донбасса и Луганска. Кроме того, свои экспозиции обретут ключевые события в истории страны, начиная с Отечественной войны 1812 года и заканчивая конфликтами в Афганистане и Чечне.

В настоящее время ремонт идет полным ходом. Есть сложности, что потребует изменения проектно-сметной документации и дополнительного финансирования, а также переноса реальных сроков сдачи объекта. Решение этих задач Виктор Томенко поставил перед правительством края, государственными заказчиками и подрядчиком. Фото: Антон Федотов Фото: Антон Федотов

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Взято отсюда.

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