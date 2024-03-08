Губернатор Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днём

Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Источник фото: unsplash.com

«Вы добиваетесь высот в науке, спорте, бизнесе, блестяще реализуете себя, работая в экономике и социальной сфере, в политике и общественной деятельности. В наше сложное время именно вы организовали и ведете такую нужную работу по поддержке наших бойцов и их семей», — отметил Виктор Томенко.

Губернатор пожелал алтайским женщинам счастья, здоровья и благополучия, а также стократного возвращения любви и душевного тепла, которым женщины щедро делятся с миром.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , ,