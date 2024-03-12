Глава региона сегодня, 12 марта, в концертном зале «Сибирь» принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 145-летию уголовно-исполнительной системы России «Служу России, служу Закону!» .

Виктор Томенко поприветствовал сотрудников, поблагодарил их за нелегкую службу, успехи в воспитательной работе с отбывающими наказание гражданами для их последующей ресоциализации. Кроме того, он отметил, что в современных условиях перед всеми органами власти, обществом стоят новые важные задачи. «И мечта, и пожелание у нас одно – поскорее достигнуть решения задач, которые поставлены в рамках специальной военной операции, и достигнуть победы. Сегодня вклад разных организаций Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю заключается в том, чтобы обеспечивать фронт через участие в производстве столь нужной продукции. Кроме того, сегодня целый ряд заключенных получили право искупить свою вину перед обществом, выполнив свой гражданский воинский долг по защите страны. И в этом есть ваш вклад в дело перевоспитания людей, которые оказались в конфликте с законом», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил ветеранов службы за сохранение лучших традиций. Многие бывшие сотрудники УФСИН, вышедшие на заслуженный отдых, также ушли в зону СВО в качестве добровольцев или контрактников. «Мы помним и чтим их заслуги, поддерживаем их семьи, их самих, так же как и всех, кто сегодня стоит на передовом рубеже», – отметил Виктор Томенко.

Ряду работников уголовно-исполнительной системы региона были вручены краевые награды.

Фото: Антон Федотов

Фоторепортаж «Губернатор Виктор Томенко поздравил сотрудников УФСИН по Алтайскому краю со 145-летием уголовно-исполнительной системы России»

Взято отсюда.

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