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Губернатор Виктор Томенко принял участие в заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

17 октября в режиме видеоконференцсвязи прошло заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». От Алтайского края участие приняли глава региона Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Заседание провел губернатор Кемеровской области-Кузбасса, председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев.

Главы сибирских регионов обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации и развитием территорий Сибири. К примеру, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил утвердить концепцию Межрегионального проекта «Развитие деревянного домостроения в СФО до 2035 года». По мнению Кобзева, программа важна для регионов Сибирского федерального округа.

Другой вопрос касался участия сборной команды СФО в VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в Якутске. Участие примут юные спортсмены не старше 16 лет более чем из 20 стран ШОС и некоторых стран Европы. Всего в программу соревнований включены 24 вида спорта.

Отметим, что представлять Сибирский федеральный округ в Играх будет сборная, в которую по итогам отборочных соревнований войдут 345 спортсменов и тренеров, в том числе из Алтайского края.

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город Горняк

Взято отсюда

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